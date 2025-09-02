Ümraniye'de "abinin selamı var" diyerek iş yerine saldırdılar
İstanbul Ümraniye'de maskeli 2 kişi, "abinin selamı var" diyerek bir iş yerine çekiçlerle saldırdı.
Namık Kemal Mahallesi'nde maskeli 2 kişi çekiçlerle iş yerinin kepengine saldırdı. Bu sırada bir başka şahıs da cep telefonuyla saldırıyı kaydetti.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliler M.R.K. (17) ve S.E.'yi (18) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'mala zarar verme', 'kasten yaralamaya teşebbüs etme' ve 'tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi.
