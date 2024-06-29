Ümraniye'de alt geçidi trafiğe kapattılar, sürücüler isyan etti

İstanbul Ümraniye'de dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Alt geçidinde iddiaya göre, asker uğurlamak için toplanan bir grup, konvoy yaparak alt geçidi trafiğe kapattı.

Araçlarından inen grup meşaleler yakarak dakikalarca trafiği kesti.

Diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Bir süre sonra konvoy hareket etti ve yol trafiğe açıldı.

Grubun tünel içinde eğlendikleri anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.