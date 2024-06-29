Ümraniye'de alt geçidi trafiğe kapattılar, sürücüler isyan etti

İstanbul Ümraniye'de asker eğlencesi yapan bir grup alt geçitte araçlarını durdurarak trafiği kapattı. Meşaleler yakan gruba, trafikteki diğer sürücüler kornalara basarak tepki gösterdi.

Ümraniye'de alt geçidi trafiğe kapattılar, sürücüler isyan etti

'de dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Alt geçidinde iddiaya göre, asker uğurlamak için toplanan bir grup, konvoy yaparak alt geçidi trafiğe kapattı.

Araçlarından inen grup meşaleler yakarak dakikalarca trafiği kesti.

Diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Bir süre sonra konvoy hareket etti ve yol trafiğe açıldı.

Grubun tünel içinde eğlendikleri anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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