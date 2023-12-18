Ümraniye'de atık toplama merkezi alev alev yandı

İstanbul Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu Esenkent Mahallesi, Azade Sokak üzerindeki bir atık madde toplama merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın kısa sürede yerini alevlere bıraktı.

İş yerinde çalışan işçiler yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin artığını gören işçiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saate yakın çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

