İstanbul'un Ümraniye ilçesinde siyasi parti grupları arasında çıkan bayrak asma kavgasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; olay gece saat 23.15 sıralarında Adem Yavuz Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre parti bayrakları asan AK Parti Mahalle Temsilcisi grup ile bölgede bulunan İYİ Parti Birinci Bölge Milletvekili Adayı Y.C., İP Ümraniye İlçe Başkanı B.C. arasında bayrak asma tartışması yaşandı.
Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya ihbar üzerine olay yerine gelen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri müdahale etti.
Kavgada AK Partili mahalle temsilciliğinden 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastanede tedavi edilerek taburcu oldular.
Polis, kavgaya karışan parti temsilcilerini gözaltına aldı. Gece emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sabaha karşı Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldı. Savcılık, şüpheliler hakkında “298 Sayılı Seçim Kanunu Muhalefet” ve “Kasten Yaralama” suçlarından işlem yaparak serbest bıraktı.