Ümraniye'de benzin istasyonunda yangın

İstanbul Ümraniye'de benzin istasyonun market kısımında yangın çıktı. Kısa sürede marketin üst kısmını saran yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Ümraniye'de benzin istasyonunda yangın

Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunun marketinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin da yardımıyla, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın, benzin pompalarının olduğu alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

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