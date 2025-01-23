Ümraniye'de benzin istasyonunda yangın
İstanbul Ümraniye'de benzin istasyonun market kısımında yangın çıktı. Kısa sürede marketin üst kısmını saran yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunun marketinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin da yardımıyla, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın, benzin pompalarının olduğu alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
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