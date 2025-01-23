Ümraniye'de benzin istasyonunda yangın

Ümraniye İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunun marketinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin da yardımıyla, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın, benzin pompalarının olduğu alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.