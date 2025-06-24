Ümraniye'de cipin arkadan çarptığı taksinin şoförü öldü
Ümraniye'de cipin arkadan çarptığı taksi, bariyerlere vurdu. Kazada, taksi şoförü Ramazan Kara olay yerinde hayatını kaybetti.
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Çamlıca Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, Ramazan Kara'nın kullandığı 34 TJV 43 plakalı taksiye arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan taksi, bariyerlere vurarak durabildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde taksi şoförü Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi
Ramazan Kara'nın cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan cip sürücüsü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Ümraniye
- Trafik Kazası
- Taksi