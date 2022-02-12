Ümraniye’de Covid-19'lu hastadan sağlık çalışanına saldırı

İstanbul'da bir hastanede corona virüslü bir hasta kendisine iğne yapan sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kırdı.



Olay dün gece saat 03:50 sıralarında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Covid-19 polikliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, Covid-19'lu hasta Hakan Coşkun’a yaptığı tedavide Coşkun’un canı acıdığı gerekçesiyle sorun çıktı.

Sorunun büyümesiyle Covid-19 hastası Hakan Coşkun, Acil Tıp Teknikeri Mustafa Yaşar’a kafa atıp burnunu kırdı. Ve olay yerinden kaçmaya başladı. Kanlar içinde kalan Yaşar ise hastanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.

Olay yerine gelen güvenlik görevlilerine Covid-19 hastası Coşkun, “Ben pozitifim yaklaşmayın” diyerek kendisini savundu. Şüpheli, testinin pozitif olduğu gerekçesiyle evde karantinaya alındı. Karantina süresinin bitmesinin ardından şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapılacağı öğrenildi.