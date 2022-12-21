Ümraniye'de depo yangını

Ümraniye’de Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokağı üzerinde bulunan bir plastik ve hurdalık atık alanında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun siyah duman yayıldığı görüldü.

Ayrıca yangında ara ara küçük çaplı patlama sesleri de duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Ayrıca yanan alanda bulunan bir köpek dışarı çıkartılarak itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın nedeniyle atık alanında maddi hasar meydana gelirken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.