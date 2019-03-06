İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Esenevler Mahallesi Nişancı Sokak'taki binada 1 çocuk annesi Arzu Özkan (45) sabah saatlerinde eşini işe uğurladı.
Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Özkan'ın cansız bedenini buldu. Arzu Özkan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.
Acı haberi alan kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaptı.
Komşular, eve sabaha karşı giren hırsız ya da hırsızların Özkan'ı bıçaklayarak öldürmüş olabileceğini iddia etti.