Ümraniye'de feci kaza: Viyadükten düştü

İstanbul Ümraniye'de, kontrolden çıkan otomobilin viyadükten düşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ümraniye'de feci kaza: Viyadükten düştü


Eren B. idaresindeki 34 KKN 558 plakalı otomobil, Çamlık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı, ardından bariyeri aşarak viyadükten düştü.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen otomobilde sıkışan sürücü Eren B, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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