Ümraniye'de hatalı şerit değiştirme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Ümraniye'de seyir halindeki bir araç, hatalı şerit değiştirince, sağ şeritten gelen başka bir araca çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Ümraniye'de hatalı şerit değiştirme kazaya neden oldu: 2 yaralı

İstanbul Ümraniye ilçesi, İstanbul Çevre Yolu Kadıköy istikametinde, 34 BYG 409 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken hatalı şerit değiştirince, sağ şeritten gelen araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç da bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Yolda seyir halindeki diğer araç sürücüleri tarafından sağlık ekiplerine verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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