Ümraniye'de hediyelik eşya dükkanında yangın

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir hediyelik eşya dükkanında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ümraniye'de hediyelik eşya dükkanında yangın

Necip Fazıl Mahallesi 19. Mayıs Caddesindeki 5 katlı binanın giriş katında bulunan hediyelik eşya satan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de hediyelik eşya dükkanında yangın - 1

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

nedeniyle binanın dış cephesiyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.

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