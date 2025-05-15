Ümraniye'de hediyelik eşya dükkanında yangın
İstanbul Ümraniye'de bulunan bir hediyelik eşya dükkanında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Necip Fazıl Mahallesi 19. Mayıs Caddesindeki 5 katlı binanın giriş katında bulunan hediyelik eşya satan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın nedeniyle binanın dış cephesiyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.
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