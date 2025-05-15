Ümraniye'de hediyelik eşya dükkanında yangın

Necip Fazıl Mahallesi 19. Mayıs Caddesindeki 5 katlı binanın giriş katında bulunan hediyelik eşya satan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

