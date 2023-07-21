Ümraniye'de iş yerinde yangın

İstanbul Ümraniye'de 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı ve tabelacı olduğu belirtilen iş yerindeki yangın kontrol altına alındı.

Ümraniye'de iş yerinde yangın
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! 

Aşağı Dudullu Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı üzerindeki iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İş merkezinin giriş ve birinci katını saran alevlere, merkezin diğer cephesinin bulunduğu Onurlu Sokak'tan da müdahale edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş merkezindeki tabela imalathanesi ile sünger deposunda hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ümraniye'de iş yerinde yangın - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...