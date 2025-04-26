Ümraniye'de kadın cinayeti: Sokakta başından vurularak öldürüldü

İstanbul Ümraniye'de bir kadın başından vurularak öldürüldü. Şüpheli, olayın ardından teslim oldu.

Ümraniye'de kadın cinayeti: Sokakta başından vurularak öldürüldü

Ümraniye'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, sokak ortasında başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kadının cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şüphelinin teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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