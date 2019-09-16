İstanbul, Dudullu Bostancı yolunda meydana gelen kazada, vinç taşıyan bir kamyon özel halk otobüsüne çarptı. Kaza sonucu kamyon şoförü ile 8 kişi yaralandı.
Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, Ferhatpaşa-Çamlıca Güzergahı'nda çalışan özel halk otobüsü dönüş yapmak istediği sırada freni boşalarak vinç yüklü kamyona çarptı.
Kaza nedeniyle meydana gelen trafik vincin çekilmesi ile normale döndü.
İlk belirlemelere göre ise otobüste bulunan 8 yolcu ile birlikte kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.