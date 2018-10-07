İstanbul'da Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kombi hırsızlığı olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.
Kombilere baca almak isteyen O.T.'yi takip eden ekipler, şüphelinin elindeki çalıntı 26 kombiyi A.Ş.'den alarak Bayrampaşa'da bir iş yerine sattığını tespit etti.
Olayla ilgili O.T.'nin yanı sıra A.Ş. ve G.T. gözaltına alındı.
Şüpheliler, "iş yerinden hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.
Ümraniye'de kombi hırsızlığı: 3 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Ümraniye'de, kombi çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kombi hırsızlığı olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.