Ümraniye'de kömürlük alev alev yandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Hekimbaşı Mahallesi Kadı Sokak'taki bir kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın, kömürlükte hasara neden oldu.