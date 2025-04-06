Ümraniye'de korku dolu anlar: Birden alev aldı

Yangın, saat 07.30 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi.



Süleyman Sağlam’ın kullandığı 522B numaralı İETT otobüsü, yolcu almak için durağa yanaşmak istedi. O sırada otobüsün motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför Sağlam, otobüste bulunan 10 yolcuyu tahliye ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.