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Ümraniye'de bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tepeüstü Mahallesinde, Trabzon Park içerisinde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, restoranın büyük bölümünü saran alevlere müdahale etti.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, restoranda büyük çapta hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Ormanlık alanda bulunan parktaki yangın sırasında yükselen yoğun dumanı görenler orman yangını sandı.