Ümraniye’de markette taciz iddiası: Dükkanı basıp dövdüler

Ümraniye’de dükkanına müşteri olarak gelen kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli, çocuğun babası tarafından tekme tokat dövüldü. Aldığı darbeler sonrası market sahibi kanlar içerisinde yere yığılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu.

Haberler - İHA 27.06.2022 - 11:30

Ümraniye’de markette taciz iddiası: Dükkanı basıp dövdüler

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Ümraniye’de iddiaya göre, markete alışveriş yapmak üzere gelen küçük kız çocuğu işletme sahibi tarafından tacize uğradı.

Kız çocuğunun yaşanan olayı babasına anlatması sonrası olay yerine gelen baba ve beraberindekiler, işletme sahibini sokak ortasında dövdü.

Market sahibi, aldığı darbeler sonrası kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuğunun taciz edildiğini iddia eden baba, konuya ilişkin şikayetçi olurken market sahibiyse hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleriyse taciz iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Öte yandan market sahibi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

“PARA ÜSTÜ VERİRKEN ELİ KIZIN ELİNE DEĞMİŞ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Yuşa Eymen, “Market sahibi, para üstü verirken eli kızın eline değmiş. Kız da bu olayı babasına anlatmış. Kızın babası dükkana gelip market sahibini boynundan tutarak yere yatırdı. Tacizci diye bağırdıktan sonra da dövmeye başladı. Kısa süre sonra başka araçla gelen bir kişi de market sahibine saldırdı” diye konuştu.

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