Ümraniye'de motosiklet denetimi: Trafiğe kapalı yola giren sürücülere para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alemdağ Caddesi'nde araç trafiğine kapalı alanda yayalar arasında motosiklet kullanan sürücüleri denetledi.



Yapılan denetimlerde 38 bin 898 araç kontrol edildi.



Denetimlerde 558 motosiklet sürücüsüne yaya yolunda motosiklet kullanma, 805 sürücüye kask takmamak, 830 sürücüye yer işaretleri ve levhalara uymamak, 645 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 4 bin 138 cezai işlem uygulandı.



Sürücülere 12 milyon 193 bin 530 lira ceza kesildi, 725 motosiklet trafikten men edildi.