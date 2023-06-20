Ümraniye'de motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde geçtiğimiz Pazar gecesi silahlı 3 kişi Ümit Dağtekin’e evinin önünde silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Aşık Veysel Caddesi üzerinde gerçekleştirilen saldırıda, Ümit Dağtekin’in kardeşi Adem Dağtekin bacağından yaralandı.
Saldırıyı Dağtekin'in husumetlilerinin gerçekleştirdiği bildiridi.
Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, emniyet güçleri sokakta uzun süre inceleme yaptı.
İncelemeler sırasında çevredeki çok sayıda boş kovan dikkat çekti.
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