Ümraniye'de motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde motosikletli 3 saldırgan, husumetli oldukları Ümit Dağtekin’e evinin önünde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Dağtekin’in kardeşi yaralandı. Olay sonrası yapılan incelemede çevredeki çok sayıda boş kovan dikkat çekti.

Ümraniye'de motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı

’un Ümraniye ilçesinde geçtiğimiz Pazar gecesi silahlı 3 kişi Ümit Dağtekin’e evinin önünde gerçekleştirdi.

Aşık Veysel Caddesi üzerinde gerçekleştirilen saldırıda, Ümit Dağtekin’in kardeşi Adem Dağtekin bacağından yaralandı.

Ümraniye'de motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı - 1

Saldırıyı Dağtekin'in husumetlilerinin gerçekleştirdiği bildiridi.

Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarken, emniyet güçleri sokakta uzun süre inceleme yaptı.

İncelemeler sırasında çevredeki çok sayıda boş kovan dikkat çekti.

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