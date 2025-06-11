Ümraniye'de oto sanayi sitesinde yangın

İstanbul Ümraniye'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ümraniye'de oto sanayi sitesinde yangın

'de Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nde otomotiv parçalarının satıldığı iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Büyüyen alevler, bitişikteki 3 iş yerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde bulunan boya malzemeleri nedeniyle ara ara patlamalar yaşandı.

ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar oluştu.

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