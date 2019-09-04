İstanbul Ümraniye'de seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otobüste hasar oluştu.
TEM Otoyolu'nun Kavacık mevkisinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HC 7795 plakalı özel halk otobüsünün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark ederek otobüsü durduran sürücü, yolcuları araçtan tahliye edip itfaiyeye haber verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.
Ümraniye'de otobüste yangın
Anadolu AjansıTürkiye
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otobüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Ümraniye'de seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıkan otobüste hasar oluştu.