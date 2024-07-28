Ümraniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Ümraniye'de otoyol üzerinde yavaşlayarak emniyet şeridine giren otomobile, otoyol üzerinde seyreden bir motosiklet arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ümraniye'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre otoyol üzerinde seyir halindeki 34 GBT 686 plakalı otomobile, 34 DZG 686 plakalı arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerine göre motosiklet sürücüsü Abdullah Erdem Boztaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Ekiplerin inceleme çalışmalarının ardından TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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