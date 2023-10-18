Ümraniye'de servis aracı yandı

Aşağı Dudullu, Narlıkuyu Mahallesi'nde iddiaya göre alkol alan iki genç servis aracının içinde ateş yaktı.



Yaktıkları ateş kısa sürede büyüdü ve araç alevler içinde kaldı. Olayı gören çevredeki esnaflar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içindeki aracı kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.



Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin