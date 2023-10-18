Ümraniye'de servis aracı yandı

İstanbul Ümraniye'de alkol alan kimliği belirsiz kişiler park halindeki servis aracını ateşe verdi. Kısa sürede alevler içinde kalan araç kullanılamaz hale geldi.

Ümraniye'de servis aracı yandı

Aşağı Dudullu, Narlıkuyu Mahallesi'nde iddiaya göre alkol alan iki genç servis aracının içinde ateş yaktı.

Yaktıkları ateş kısa sürede büyüdü ve araç alevler içinde kaldı. Olayı gören çevredeki esnaflar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içindeki aracı kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Ümraniye'de servis aracı yandı - 1

Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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