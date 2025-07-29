Ümraniye'de sokak ortasında kadına şiddet

Ümraniye’de elinde silah bulunan bir şüpheli kadını sokak ortasında dövdü.

Tekme ve tokatlarla kadına saldıran şüpheliye, çevredeki bir kişi engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

KAFASINA SİLAH DAYADI

Kadın yerde oturduğu sırada şüpheli bu kez kadının kafasına silah doğrulttu.

Olayı gören bir çevre sakini bağırarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Çevreden geçen bir kişi yanına geldiği şüpheliyi ikna etmeye çalıştı ardından da şüpheli olay yerinden uzaklaştı.