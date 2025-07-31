Ümraniye'de soygun girişimi: 5 maskeli ellerinde silahla geldiler

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda bir kuyumcuda silahlı maskeli 5 kişi, soygun girişiminde bulundu.



3 kişi kapıda beklerken diğer iki kişi silahla içeriye girdi. Kuyumcu çalışanlarının silahla karşılık vermesi üzerine kısa bir çatışma yaşandı.



Soygunu yapamayacaklarını anlayan şüpheliler olay yerinden hızla kaçtılar.

