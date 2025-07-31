Ümraniye'de soygun girişimi: 5 maskeli ellerinde silahla geldiler
İstanbul Ümraniye'de maskeli ve silahlı 5 kişi, kuyumcu soymaya çalıştı. Saldırganlar, silahla karşılık verilmesi üzerine kaçtı. Polisin çalışmalarıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda bir kuyumcuda silahlı maskeli 5 kişi, soygun girişiminde bulundu.
3 kişi kapıda beklerken diğer iki kişi silahla içeriye girdi. Kuyumcu çalışanlarının silahla karşılık vermesi üzerine kısa bir çatışma yaşandı.
Soygunu yapamayacaklarını anlayan şüpheliler olay yerinden hızla kaçtılar.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada soygun anının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.
Olaya karışan şüphelilerden A.K., Gaziosmanpaşa'da yakalandı.
Şüphelinin daha önceden 14 suç kaydı bulunduğu, bir yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı.
Devam eden soruşturmada şüphelilerden M.S. (18), Y.I. (22) ve B.Ö. (19) de gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları değerlendirilen 4 tabanca ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olaya karışan İ.T.'nin Jandarma bölgesinde bir başka olaya karışarak yakalandığı ve tutuklandığı belirtildi.
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