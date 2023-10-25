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Ümraniye'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası

İstanbul Ümraniye'de dört yol kesişiminde otomobille hafif ticari araç sürücüsü arasında iddiya göre yol verme nedeniyle kavga çıktı. Kavgada hafif ticari araç sürücüsünün diğer sürücünün kullandığı otomobilin lastiğini kestiği de iddia edildi.

Ümraniye'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası

Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı dört yol kesişimde meydana gelen kavgada otomobil ve hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Araçlarından inen sürücüler kavgaya etmeye başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında otomobil sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsünü yere yatırdı.Vatandaşlar güçlükle tarafları ayırarak araçlarına binmeye ikna etti.

Otomobil sürücüsü kavga sonrasında olay yerinden ayrıldı. İddiaya göre hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin peşinden giderek 600-700 metre sonra durdu.

Ümraniye'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası - 1

Taraflar arasında bir kez daha kavga yaşandı. Kavgada hafif ticari araç sürücüsünün, otomobilin lastiklerini kestiği iddia edildi.

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