Ümraniye'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası

Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı dört yol kesişimde meydana gelen kavgada otomobil ve hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.



Araçlarından inen sürücüler kavgaya etmeye başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında otomobil sürücüsü, hafif ticari araç sürücüsünü yere yatırdı.Vatandaşlar güçlükle tarafları ayırarak araçlarına binmeye ikna etti.



Otomobil sürücüsü kavga sonrasında olay yerinden ayrıldı. İddiaya göre hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin peşinden giderek 600-700 metre sonra durdu.



Taraflar arasında bir kez daha kavga yaşandı. Kavgada hafif ticari araç sürücüsünün, otomobilin lastiklerini kestiği iddia edildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin