Ümraniye’de teknoloji mağazasında 3 dakikada 3 milyonluk soygun

İstanbul Ümraniye’de 21 Haziran günü gece saatlerinde bir teknoloji mağazasına giren yüzleri maske ve şapkayla kapalı hırsızlar, levye ile mağazanın vitrin camlarını tuzla buz etti.

Hırsızlar, vitrinlerde ve raflarda bulunan laptop, ekran kartı, işlemci gibi elektronik eşyaları çaldılar.

Teknoloji mağazasına giren hırsızlar, 3 dakikada 3 milyon TL’lik elektronik malzeme çaldıktan sonra olay yerinden kaçtılar.

Öte yandan olay yerinde polisin yaptığı incelemede kan izlerinin bulunduğu, levyeyle camları kıran bir hırsızın cam parçasının isabet etmesiyle yaralanmış olabileceği öğrenildi.



"DAHA ÖNCE KEŞFE GELMİŞLER"



Mağaza müdürü Necati Özdağ, “Giren hırsızlar belli ki ürünleri tanıyordu, daha önceden keşfe gelmişler buraya. En pahalı ürünlere yöneldiler. Ekran kartı ve laptoplara yönelik 3 milyonluk mal aldılar. Bu olay tamamen 3 dakika içinde oluyor. Sabah geldiğimizde her yer dağılmıştı. Laptopları sökerken kablolara da zarar vermişler” dedi.