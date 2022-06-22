Ümraniye’de teknoloji mağazasında 3 dakikada 3 milyonluk soygun

Ümraniye’de bir teknoloji mağazasına giren hırsızlar levye ile mağazadaki vitrin camlarını parçaladıktan sonra hırsızlık yaptı. Yüzlerini şapka ve maske ile kapatan hırsızlar vitrin ve raflarda bulunan ekran kartı, işlemci, laptop gibi ürünleri çaldılar. 3 dakikada 3 milyon TL’lik elektronik eşya hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Haberler - İHA 22.06.2022 - 15:17

Ümraniye’de teknoloji mağazasında 3 dakikada 3 milyonluk soygun

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Ümraniye’de 21 Haziran günü gece saatlerinde bir teknoloji mağazasına giren yüzleri maske ve şapkayla kapalı hırsızlar, levye ile mağazanın vitrin camlarını tuzla buz etti.

Hırsızlar, vitrinlerde ve raflarda bulunan laptop, ekran kartı, işlemci gibi elektronik eşyaları çaldılar.

Teknoloji mağazasına giren hırsızlar, 3 dakikada 3 milyon TL’lik elektronik malzeme çaldıktan sonra olay yerinden kaçtılar.

Öte yandan olay yerinde polisin yaptığı incelemede kan izlerinin bulunduğu, levyeyle camları kıran bir hırsızın cam parçasının isabet etmesiyle yaralanmış olabileceği öğrenildi.

"DAHA ÖNCE KEŞFE GELMİŞLER"

Mağaza müdürü Necati Özdağ, “Giren hırsızlar belli ki ürünleri tanıyordu, daha önceden keşfe gelmişler buraya. En pahalı ürünlere yöneldiler. Ekran kartı ve laptoplara yönelik 3 milyonluk mal aldılar. Bu olay tamamen 3 dakika içinde oluyor. Sabah geldiğimizde her yer dağılmıştı. Laptopları sökerken kablolara da zarar vermişler” dedi.

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