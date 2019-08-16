İstanbul Ümraniye'de Koç Yiğit Sokak'ta saat 15.30 sularında 4 katlı bir binanın 4'ncü katındaki tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay, yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi, binanın elektrik ve doğalgazı kesildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Tekstil atölyesinin bayram tatilinde olması nedeniyle yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Ümraniye'de tekstil atölyesinde yangın
DHATürkiye
Ümraniye'de 4 katlı bir binanın 4'ncü katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.
İstanbul Ümraniye'de Koç Yiğit Sokak'ta saat 15.30 sularında 4 katlı bir binanın 4'ncü katındaki tekstil atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.