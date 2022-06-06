Ümraniye’de temizlik işçisine İETT otobüsü çarptı

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı temizlik işçisi yaşamını yitirdi.



Alemdağ Caddesi Altınşehir metro durağı yakınında saat 10.10 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ümraniye Belediyesi'nde temizlik görevlisi Abdurrahman Aydın'a (67) İETT otobüsü çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen işçi ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın, hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI



Aydın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından İETT şoförü gözaltına alınarak Ümraniye Polis Merkezi'ne götürüldü.



Kazayı görerek yardıma koşan esnaf Furkan Köse "Korna ve çarpma sesi geldi. Çok şiddetli bir ses çıktı. Işıkların oraya kadar sürüklenmiş. Otobüs şoförü frene bastı ama duramadı. Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. İlk yardım yapıldı ama durumu ağırdı" dedi.