Ümraniye'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Saray Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında bekledikten sonra U dönüşü yapan Ömer Sevim idaresindeki otomobile aynı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.



Çarpmanın etkisiyle 2 araç yoldan çıkarken, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.



Kazada hafif ticari araçta bulunan 1 çocuk ve otomobilin sürücüsü Ömer Sevim yaralandı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

