Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu ile ilgili yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir aracı önceki gün takibe alan polis, söz konusu aracı Ümraniye ilçesinde durdurarak operasyon düzenledi. Yapılan baskında M.Y. isimli araç sürücüsü 'şüpheli' olarak yakalandı. Bahse konu araçta yapılan aramalarda ise 33 parça halinde toplam 37 kilogram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.