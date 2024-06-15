Ümraniye'de uyuşturucu ve silah operasyonu

Ümraniye'de uyuşturucu madde ve silah ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin 5 ayrı suçtan aranmasının olduğu öğrenildi.

Ümraniye'de uyuşturucu ve silah operasyonu

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ' Madde Ticareti'nin önlenmesine yönelik Sancaktepe’de yapılan çalışmalarda, Ümraniye'ye bağlı Parsaller Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ve ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda adreste bulunan U.Ş. ve M.D.Ç. gözaltına alındı. Operasyon sırasında şüpheliler tarafından dışarıya telefon ve silah atıldığının belirlenmesi üzerine bina çevresinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ile 59 adet fişek, 1 adet sigaraya sarılı vaziyette uyuşturucu madde, 6 adet cep telefonu ve 1 adet laptop ele geçirildi.

Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında; U.Ş.’nin, çekle ilgili karşılıksız işlem yapılmasına sebebiyet verme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 1072 Sayılı Kanuna muhalefet ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurmak olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan arandığı ve 4 Yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile 866 bin 800 lira para cezasının olduğu tespit edildi.

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