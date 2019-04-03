İstanbul'un Ümraniye ilçesi Tepeüstü Mahallesi Esenköse Sokağı'ndaki 5 katlı bir apartmanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Bu sırada, apartmanın bitişiğindeki binada yaşayan bazı vatandaşların, alevlerin sirayetini önlemek için çatıya damacanalarla taşıdıkları suyla yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.

Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğal gazı keserken, yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.



Yangın dolayısıyla çatıda hasar oluştu. Binada yaşayan bazı vatandaşlar, çalışmayı gözyaşları içinde izledi.