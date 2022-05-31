Ümraniye’de bıçaklı saldırgan önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı

İstanbul Ümraniye'de bıçaklı saldırgan cadde ortasında intihara kalkışarak önüne gelene bıçak çekti.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi.

İddiaya göre, elinde bıçakla cadde ortasına gelen vatandaş intihar girişiminde bulunarak elindeki bıçakla kendini kesmeye çalıştı.

Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İntihar girişiminde bulunan şüpheli kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşların da üzerine bıçakla yürüdü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevreyi şeritle kapatarak önlem almaya çalıştı.

Polis ekipleri tarafından yaklaşık 1, 5 saat süren ikna çalışmaları esnasında intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ekiplerine de bıçak tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.

BİBER GAZI KULLANILDI



Uzun süren çabalar sonrası ikna edilemeyen saldırgan, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

"POLİSLERE BİLE BIÇAK ÇEKTİ"



Olay yerinde bulunan çevre esnafından Salim Tüfek, "Tam olarak şahsın kim olduğunu bilmiyoruz ama ortalığı birbirine kattı. Adam önüne gelen herkese bıçak salladı. Polislere bile bıçak çekti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. İnsanlar çok fazla panik oldu. Burada saatlerce trafik kilitlendi" diye konuştu.