Ümraniye'deki barınakta kedi ve köpek ölümleri

İstanbul Ümraniye'de bulunan Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Barınağı'ndaki bu görüntüler tartışma yarattı.



Gebze Hayvan Bakımevi'ndeki kedi ve köpek ölümlerinin ardından Ümraniye'deki barınağa giden hayvanseverler videoları sosyal medyada paylaştı. Bakımevinde şartların sağlıksız olduğunu belirten hayvanseverler, alanda çok sayıda tarihi geçmiş mama olduğunu da iddia etti.



BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tedavi altındaki hayvanların görüntülerinin izinsiz kayda alındığı ve yanlış izlenim oluşturulduğu öne sürüldü.



"Bakımevlerimizde tedavi görmekte olan hayvanlarımız, sokaktan yaralı ve hasta halde getirilmiş olup, veteriner hekimlerimizin gözetiminde iyileşme süreçlerine devam etmektedir." iifadelerinin kullanıldığı açıklamada olayla ilgili yasal işlem başlatılacağı bildirildi.



Konuyla ilgili Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'dan da açıklama geldi.



Arbede sırasında, bir zabıtanın kesici aletle yaralandığını söyleyen Yıldırım, amacın sokak hayvanlarının korunması değil, provokasyon çıkarmak olduğunu savundu.

