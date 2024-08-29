Ümraniye'deki metruk okul inşaatında sır ölüm

Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi'nde yaklaşık 4 yıl önce yapımı durdurulan bir okul inşaatının alt katından koku geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, inşaatın merdiven boşluğunda yaklaşık 10 santimetre suyun içinde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

