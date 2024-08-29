Ümraniye'deki metruk okul inşaatında sır ölüm

İstanbul Ümraniye'de bir inşaatın merdiven boşluğundaki suda erkek cesedi bulundu. Cesedin Ferhat E.'ye ait olduğu belirlendi.

Ümraniye'deki metruk okul inşaatında sır ölüm

Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi'nde yaklaşık 4 yıl önce yapımı durdurulan bir okul inşaatının alt katından koku geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, inşaatın merdiven boşluğunda yaklaşık 10 santimetre suyun içinde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ümraniye'deki metruk okul inşaatında sır ölüm - 1

Ferhat E.'ye ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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