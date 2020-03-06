Umre dönüşü izole edilen hastanın corona virüs testleri negatif çıktı

Anadolu Ajansı 06.03.2020 - 19:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Sakarya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) şüphesiyle gözlem altına alınan bir hastanın ambulansa nakledildiği anları gösteren bir video paylaştı.
Söz konusu görüntülerin şüphe durumunda alınan tedbirin ciddiyetini gösterdiğini belirten Bakan Koca, "Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız corona virüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok" değerlendirmesinde bulundu.