Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, corona virüsten öldü

Umre ziyaretinden dönen bir kadın, Kayseri’de karantinada tutulduktan sonra memleketine gönderildi. Diyarbakır’ın Silvan ilçesine gelen kadın, aynı akşam rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldıktan 10 gün sonra corona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

İHA 15.04.2020 - 17:23

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Yaklaşık 1 ay önce umreden dönen Selva Korkutan (70) Kayseri’de karantinaya alındı. 15 günlük karantina sonunda corona virüs testleri negatif çıkan Korkutan, memleketi Silvan’a gönderildi.

Silvan’a gelen Korkutan, aynı akşam yüksek ateş ve solunum şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Corona virüs testi pozitif çıkan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Korkutan, dün akşam saatlerinde corona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Korkutan’ın cenazesi ilçeye bağlı Bayrambaşı beldesinde defnedilirken, aile fertleri ise karantinaya alındı.

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