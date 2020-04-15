Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, corona virüsten öldü

İHA 15.04.2020 - 17:23
Yaklaşık 1 ay önce umreden dönen Selva Korkutan (70) Kayseri’de karantinaya alındı. 15 günlük karantina sonunda corona virüs testleri negatif çıkan Korkutan, memleketi Silvan’a gönderildi.
Silvan’a gelen Korkutan, aynı akşam yüksek ateş ve solunum şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Corona virüs testi pozitif çıkan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Korkutan, dün akşam saatlerinde corona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Korkutan’ın cenazesi ilçeye bağlı Bayrambaşı beldesinde defnedilirken, aile fertleri ise karantinaya alındı.