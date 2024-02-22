Umre için biriktirdikleri parayı dolandırıcılara kaptırdılar

Ardından dolandırıcılar Hüseyin Civelek’i 170 bin TL kredi çekmesi için tekrar bankaya yönlendirdi.



Civelek’in hareketlerinden şüphelenen bankacı durumu fark edip işlemleri durdurdu.



Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan çift, polise başvurdu.



Ekipler, telefon dolandırıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.



“KREDİ ÇEKSEYDİM 300 BİN LİRA KESİN GİDECEKTİ”



Dolandırıcıların kendi telefonu üzerinden eşinin telefonuna ulaştığını söyleyen Hüseyin Civelek, “Bankaya kredi çekmek için gittiğimde, bankacı durumumdan şüphelenip ‘170 bin TL’yi kime vereceksin’ dedi. Anlattım. Bankacı bana ‘Arkadaşın da olsa bu parayı gönderme, iptal ediyorum’ dedi. Öyle deyince de güvenlikler geldi. İşlemi durdurdular. Kredi çekseydim 300 bin TL kesin gidecekti. Umreye gidecektim içimde kaldı.” diye konuştu.



“İÇİM YANIYOR”



Mevlidiye Civelek ise şunları söyledi:



Umreye gitmek için çok heveslenmiştik. Halen içim yanıyor. Altınlarımız ve umre paramız gitti. Her şeyimizi elimizden aldılar. Dolandırıcılar, ‘Eşin yanımızda parayı hesabımıza aktar, eşin yanımızda geri vereceğiz’ dediler. Eşimle beni telefon konferansında konuşturdular. Eşim, ‘Ben savcılıktayım ifade veriyorum’ dedi. Ona öyle söylettirmişler. Ona, ‘Hanımının yanında polisler var her yere polislerle birlikte gidiyor’ demişler. Ama hiç polis göndermediler. Bizi kandırıp paralarımızı aldılar.”