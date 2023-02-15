Umre parasını depremzedeler için bağışladı

Mersin'de 77 yaşındaki hayırsever, umreye gitmek için biriktirdiği 25 bin 650 lirayı, depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Kızılay'a bağışladı.

Umre parasını depremzedeler için bağışladı

'in Mut ilçesinde bir kişi, umre parasını depremzedeler için 'a verdi. 

İsminin duyurulmasını istemeyen hayırsever, umreye daha sonra da gidilebileceğini, şimdi depremden zarar görenlere yardım etme zamanı olduğunu söyledi.

Hayırsever, umre için biriktirdiği 25 bin 650 lirayı Türk Kızılay Mut Temsilcisi Ersin Akan'a teslim etti. Akan, ilçe halkının, depremin olduğu ilk günden bu yana gece gündüz demeden deprem bölgesine yardım için çaba harcadığını belirterek, "Amcamız da umre için ayırdığı parasını bu zor günlerde depremzedelerimizin kullanması için bağışlayarak, örnek davranış sergiledi" dedi.

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