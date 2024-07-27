Umuma açık tuvalette ceset bulundu

Bartın'da bir kişi kent merkezindeki umuma açık tuvalette ölü bulundu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Nizamettin A'nın cesedine otopsi yapılacak.

Umuma açık tuvalette ceset bulundu
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Kemerköprü Mahallesi Rüştiyeler Sokak'ta umuma açık tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nizamettin A. (74) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Nizamettin A'nın cesedi, otopsi için Devlet Hastanesine götürüldü.

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