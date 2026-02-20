Umut hakkı uygulanacak mı? MHP'li Yıldız: Bu af veya tahliye değil, infaz yasası değişimi gerekli

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu süreç raporunu tamamladı.

60 sayfalık terörsüz Türkiye raporu, komisyonda 47 oyla kabul edildi. Çok tartışılan umut hakkı süreç komisyonu ortak raporunda yer almadı.

Ancak umut hakkının da bir içtihat olarak yer aldığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiği vurgulandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Umut hakkından terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan yararlanacak mı ve bu nasıl olacak?" sorusuna yanıt verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Yıldız, şunları söyledi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarından yola çıkılarak yapılan 'umut hakkı' nitelemesi şartlı salıverilme anlamında kullanılıyor. İnfaz yasasına göre ağırlaştırılmış müebbet hapsi, devletin güvenliğine karşı suçtan alan ya da terör suçluları şartlı tahliyeden faydalanamaz. 'Umut hakkı' dediğin şey, infaz yasasındaki bazı değişiklikler, şartlı tahliye önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu yapılınca umut hakkı ete kemiğe bürünür."

SÜREÇ YASALARI NASIL OLACAK?

Feti Yıldız yasal düzenlemeler için "MGK’dan 'PKK feshedilmiştir, silahlar toplatılmıştır.' diye kısa bir açıklama çıkabilir. Oradan sonra başlarız artık." diye konuştu.

Silah bırakan terör örgütü üyeleriyle ilgili planlanan süreci anlatan MHP'li Yıldız "Her biri için işlem yapılacak. İşlediği suçla ilgili hakkında kamu davası açılacak. Ama başka bir suç işlememiş, sadece terör örgütü üyesi ise denetimli serbestlik uygulanabilir. Bu uygulama şu anda ceza kanununda mevcuttur." ifadelerini kullandı.

“KAYYUM DÜZENLEMESİ İÇİN BEKLEMEYE GEREK YOK”

Yıldız kayyum düzenlemesinin silah bırakmayla herhangi bir ilgisi olmadığını vurgulayıp "Kayyum ve ifade hürriyetiyle ilgili düzenlemeler yapılabilir, beklemeye gerek yok." dedi.

UMUT HAKKI NEDİR?

Ceza hukukunda kullanılan bir kavram olan "Umut hakkı" mahkum edilmiş kişilerin belirli koşullar altında yeniden topluma kazandırılma ve serbest bırakılma hakkını ifade eder.

Bu kavram, özellikle ağır cezalar almış ya da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış kişileri kapsar. Umut hakkı, cezanın infazı sırasında mahkumun pişmanlık göstermesi, topluma yeniden kazandırılma potansiyelinin bulunması ve iyi hal gibi unsurlar göz önüne alınarak belirli bir süre sonra serbest kalma umuduna sahip olmasına olanak sağlar.