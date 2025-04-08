Umut Yılmaz kimdir? Şehitkamil Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Umut Yılmaz'ın hayatı

Şehitkamil Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Umut Yılmaz, sosyal medya birçok kişinin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, Umut Yılmaz kimdir? İşte Şehitkamil Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Umut Yılmaz'ın hayatı.



UMUT YILMAZ KİMDİR?



1981 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Umut Yılmaz, eğitim hayatına Gaziantep Fırat Koleji'nde başladı ve ilkokuldan ortaokula kadar burada eğitim aldı. Daha sonra ise Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Hukuk bölümünde eğitimine devam etti. 2004 yılında üniversiteden mezun oldu.



Stajını tamamladıktan sonra İstanbul'da bir Hukuk Bürosu'nda icra departmanında çalışarak avukatlık ruhsatını aldı. Ardından zorunlu askerlik görevini KKTC'de kısa dönem olarak tamamladıktan sonra Gaziantep'e döndü.



2004 yılından beri serbest avukat olarak çalışan Umut Yılmaz, özellikle Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınai Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, Tazminat Hukuku, Sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi, Şirketler Hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Ayrıca marka ve patent vekilliği yapmakta olup, İngilizce bilmektedir.



Siyasi kariyerinde de aktif olan Yılmaz, her seçimde çeşitli okullarda sandık güvenliği görevlerinde bulunmuş ve CHP il genelinde seçim hukuku komisyonlarında görev almıştır. Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanlığı gibi önemli görevleri de üstlenmiş ve 2018-2020 yılları arasında bu görevde bulunmuştur.



Ayrıca Gaziantep'in sivil toplum kuruluşlarında da aktif olan Yılmaz, Gaziantep Fikir Kulübü, Gaziantep Kulübü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi çeşitli kuruluşlarda üyelikleri bulunmaktadır.



KKTC vatandaşı olan Umut Yılmaz, Gaziantep Kıbrıs Konsolosluğu tarafından verilen görevleri de yürütmektedir. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan yerel seçimlerde Şehitkamil CHP Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiş ve kazanmıştır.



Evli ve iki çocuk babasıdır.