Un fabrikasındaki patlamada yaralanan işçiden acı haber

Çorum'da Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'nde 6 Mayıs'ta un fabrikasının paketleme ünitesinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi Zülfikar Tutuş'tan (47) acı haber geldi.

Tutuş, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Zülfikar Tutuş'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Diğer yaralılardan 6'sının taburcu edildiği, işçilerden Ali T. (41) ve Gazi K'nin (46) ise yanık ünitesinde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.