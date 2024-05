Unilever Food Solutions, “Geleceğin Menüleri 2024” Türkiye lansmanıyla unutulmayacak bir geceye imza attı

Enfes lezzetleriyle ve tasarımlarıyla göz dolduran tabaklar, “Geleceğin Menüleri Trend Raporu 2024”te Türkiye için Kantar araştırma şirketinin şefler arasında yaptığı araştırmayla belirlenen 5 trendin odağında hazırlandı.



Her trendin bir renk ve müzikle eşleştiği etkileyici atmosferde davetliler, bütünsel bir lezzet deneyimi yaşadı. Christian Weij’in mutfaklarda sıfır

atık felsefesini destekleyen “Düşük Atıklı Menüler” trendi çerçevesinde hazırladığı Fermente Portakal Kabuğu Şurubu, Elma Sirkesi, Küflü Ekmek Miso, Olgunlaşmamış Domates, Sebze Kabuklarıyla Yapılmış Acı Sos, Kahve Telvesiyle Yapılmış Balzamik Sirkesi’yle başlayan gece,

her trendin özenle sunulduğu farklı tabaklarla devam etti.



Sebzelerin tabakların merkezine yerleştiğini vurgulayan “Karşı Konulmaz Sebzeler” trendi menüde Enginar Üçlemesi olarak yorumlanırken, geleneksel yemeklerin şeflerin kendilerine özgü dokunuşları ile modern

tabakara dönüşebileceğinin altını çizen “Gelenekten Geleceğe Lezzetler” trendi Kastamonu Haluçkası olarak yerini aldı.



Ana yemekte düşünülmemiş tat kombinasyonları ve sıra dışı lezzetler sunmanın radikal yollarının yer aldığı "Lezzet Şoku” trendi benimsenirken, bu trend menüde Kuzu Tandır; Kuzu Böbreği tabağında yorumlandı. Geceye “Düşük Atıklı Menüler” odağında hazırlanan Çikolata Delicé ile nokta koyan menü, lezzetleri ile davetlilerin

beğenisini topladı.



“Gelecek için yemek yeme şeklimizi birlikte değiştirebiliriz”



UFS Türkiye’nin davetlisi olarak gecede yer alan ve konuşmasıyla davette yer alan şef ve işletmecilere ilham veren Asma Khan, “Geleceğin Menüleri Trend Raporu” hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi:



“Artık tüketim odaklı yemek kültürümüzü değiştirmenin zamanı

geldi. İster daha fazla bitki bazlı protein olsun ister daha az atık olsun ister daha fazla sebze tüketimi olsun, daha bilinçli beslenmenin sorumluluğu sadece tüketicinin değil, aynı zamanda gıda üreticilerinin ve konaklama şirketlerinin de sorumluluğundadır. Gelecek için yemek

yeme şeklimizi hep birlikte değiştirebiliriz.”



Fermantasyon konusunda yaptığı çalışmalarla dünya çapında takip edilen, gecede “Düşük Atıklı Menüler” trendi odağında yaptığı başlangıç tabağıyla da davetlilere farklı bir bakış açısı katan Christian Weij de şu açıklamada bulundu:



"Düşük Atıklı Menüler oluşturmak sadece çevre için değil, aynı zamanda mesleğimiz için de önemli. Şefler olarak her zaman her malzemeden en iyi şekilde yararlanmak isteriz; fermantasyon gibi farklı tekniklerle,

yiyeceklerden en heyecan verici tatları yaratabiliriz. Amacım, 'Düşük Atıklı Menüler' trendini, geleceğin en umut verici menü trendlerinden biri haline getirmek."



UFS Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz ise, katılanların daha önce deneyimlemediği böyle bir geceye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu belirtti ve şunları ekledi:



“UFS olarak benimsediğimiz; “Bugün yanındayız, yarına hazırız” mottosuyla yaptığımız çalışmaların somut çıktısı olarak gördüğümüz “Geleceğin Menüleri Trend Raporu”nun ikincisi yine sektörümüze yön verdi ve büyük ses getirdi. Geçtiğimiz yıl yayınladığımız ilk rapordan

farklı olarak ele aldığımız konu başlıkları, derinleştirdiğimiz araştırmalar ve yeni çözümlerle raporumuzun kapsamını daha da genişlettiğimizi düşünüyorum. Yemek Kültürü Yazarı Aylin Öney Tan, Yemek Kültürü Araştırmacısı ve Yazar Nilhan Aras, Kantar Insights Türkiye Genel Müdürü Hande Beceren, Yemek Kültürü Yazarı ve Akdeniz Tarihçisi Nazlı Pişkin, Beslenme Uzmanı, Girişimci, Yaban-İnsan Arabulucusu Dilara Koçak gibi önemli isimler yazılarıyla raporda yer alarak, içeriğimizi zenginleştirmemize katkıda bulundu. Geçtiğimiz yıldan bu yana hem dünyada hem de ülkemizdeki restoranlarda trendlerden ilham alarak oluşturulan tabakların menülerde kalıcı olarak yer alması da trendlerin uygulanabilirliği ve ilham verici olduğunun önemli bir kanıtı. Ayrıca hem global lansmana hem de bu geceki Türkiye lansmanına katılan önemli şeflerin desteğini almak bizler için çok değerli. Sayın Asma Khan ve Christian Weij gecede yaptığı konuşmalarla hepimize ilham verdi ve bizi yaptığımız çalışmalar konusunda motive etti. Şefimiz Osman Bahadır ve ekibinin, Divan ekibiyle birlikte hazırladığı muhteşem menü, renk, ışık, müzik ve ambiyansla birleşince ortaya hepimizin unutamayacağı bu güzel davet çıktı. Geleceğin Menüleri Trend Raporu 2024’ü Türkiye’de farklı etkinliklerle anlatmaya ve trendlerimizi daha çok şefimizle yorumlamaya devam edeceğiz.”



Unilever Ev Dışı Tüketim hakkında



Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden biri olan Unilever’in ev dışı gıda sektöründe hizmet veren markası Unilever Ev Dışı Tüketim, 300’ü aşkın şeften oluşan ekibi ile gastronomi sektörüne; lezzet, kolaylık ve besin değerini tutarlı ve yüksek standartlarla dengeleyen yemek çözümleri sunuyor.



Gıda hizmetleri profesyonellerinin oluşturduğu küresel ağı ile en iyi

sürdürülebilir malzemelerin tedarik edilmesi, kaliteli ürünler geliştirilmesi, ilham verici ve dünyadaki trendlerle uyumlu tarifler yaratılması, şeflere ihtiyaç duydukları eğitim ve desteğin verilmesi konularında çalışmalar yapıyor.