Üniversite hastaneleri corona virüsle mücadelede kaynak ve personel desteği bekliyor

Corona virüs salgınıyla mücadele çalışmalarına dahil olan üniversite hastaneleri, kaynak ve yeni personel desteği bekliyor. Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanı İbiş, Bakan Albayrak'ın bu konuda çalıştığını belirterek, "Müjdeli haber bekliyoruz" dedi

NTV Haber 24.03.2020 - 12:11

corona virüs test.jpg

Üniversite hastaneleri, corona virüs salgınıyla mücadele sürecine dahil edilerek önemli bir rol üstlendi.

42 bine yakın yatak kapasitesi bulunan üniversite hastelerinin özellikle hemşire ve hasta bakacı başta olmak üzere personel eksiği ve mali kaynak yetersizliği olduğu belirtiliyor.

Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Erkan İbiş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Sağlık Bakanlığı için gerçekleştirdiği mali ve insan kaynaği desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak benzer desteğin üniversite hastaneleri için de gerekli olduğuna dikkat çekti.

İbiş, Bakan Albayrak'a sosyal medya üstünden gönderdiği mesajla, "Bunun için çalışma yaptığınızı biliyoruz. Üniversite hastaneleri için de müjdeli haberlerinizi bekliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığına sağlanan 32 bin yeni personel ve 4 buçuk milyar lira tutarındaki ek kaynağa benzer bir desteğin üniversite hastanelerine de sağlanması için YÖK Başkanı Yekta Saraç da görüşmeler yürütüyor.

VİDEO: VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN İLAÇ VAR MI? (UZMAN GÖRÜŞÜ)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...