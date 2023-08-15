Üniversite kampüsünde aşırı hız kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyup olay yerine koşan iki kardeşin yakınları sinir krizi geçirdi.



Kadir ve Abdullah İpçi kardeşlerin Sarıkamış’ta bir cenazeye katılmak üzere ödünç aldığı araçlarını teslim eden amcaları Adnan İpçi’yi (58), Yıldızkent semtinde bulunan evine bıraktıktan sonra, geriye döndükleri sırada kaza yaptıkları ve hayatını kaybeden sürücü Kadir İpçi’nin Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’nde katip olarak görev yaptığı öğrenildi.